Ярославль, 16 июня 2020, 10:18 — REGNUM В Ярославле фонтаны не работают из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.
Как сообщили в мэрии, городские фонтаны полностью готовы к работе.
Судя по всему, в мэрии опасаются, что фонтаны будут притягивать к себе жителей и туристов, способствуя таким образом распространению коронавируса. Впрочем, каких-либо ограничений передвижения людей в городе и регионе нет. По-прежнему действует только масочный режим.
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