Тюмень, 16 июня 2020, 10:17 — REGNUM В тюменский аэропорт Рощино утром 16 июня прибыл самолёт авиакомпании «ЮТэйр» с гражданами России, эвакуированными из стран Африки — Мали, Судана, Южного Судана, Сомали, Эфиопии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб Тюменской области.
Из Африки был вывезен 161 человек. В тюменском обсерваторе остались 64 человека — 61 взрослый и 3 ребенка.
Остальные 97 пассажиров отправились рейсом из Тюмени в Москву для прохождения там необходимых карантинных мероприятий.