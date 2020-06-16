Симферополь, , 10:18 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 граждан. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 15 июня на территории республики подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при обращении за медицинской помощью», — написал Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определён круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 561 положительный тест на новую инфекцию, 17 человек скончались.

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