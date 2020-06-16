Симферополь, 16 июня 2020, 10:18 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 граждан. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определён круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 561 положительный тест на новую инфекцию, 17 человек скончались.
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