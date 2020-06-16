Махачкала, , 10:20 — REGNUM Несколько граждан Азербайджана спровоцировали беспорядки, произошедшие 15 июня в южном Дербентском районе Дагестана, в ходе которых пострадали полицейские. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, накануне вечером возле села Куллар в Дербентском районе Дагестана произошла стычка между сотрудниками правоохранительных органов и азербайджанскими гражданами, которые ранее не смогли выехать из России из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавируса и теперь находятся в пункте временного размещения. В ходе беспорядков пострадали четверо полицейских.

«Сейчас всё спокойно, все утихомирились. Там несколько человек [граждан Азербайджана], которые провоцируют всех. Даже когда мы сюда привозили продукты, давали концерт, именно эти три-четыре провокатора всегда поднимали шум. Они вчера всё и спланировали», — рассказал собеседник.

Ранее и. о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев сообщил СМИ, что граждане соседнего государства устроили волнения после того, как азербайджанская сторона направила им список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска на российско-азербайджанской границе в Дагестане. Людей возмутило, что в список не попали все.

«Сколько задержанных, сколько пострадавших, пока не могу сказать. Информацию уточняем», — добавил представитель пресс-службы района.

По данным собеседника, в настоящее время открытия границы на юге Дагестана ожидают примерно 600−700 граждан Азербайджана.

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