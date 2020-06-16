Киев, , 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.

У неё диагностировали COVID-19, проявившийся в виде двусторонней полисегментарной пневмонии средней степени тяжести.

Состояние Зеленской стабильное, она находится под наблюдением врачей и не нуждается в дополнительном кислороде.

Тесты на COVID-19 показали отсутствие заболевания у президента Украины и его детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский перешёл на особый режим работы в связи с тем, что у его жены обнаружили COVID-19.

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