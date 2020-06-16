Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
У неё диагностировали COVID-19, проявившийся в виде двусторонней полисегментарной пневмонии средней степени тяжести.
Состояние Зеленской стабильное, она находится под наблюдением врачей и не нуждается в дополнительном кислороде.
Тесты на COVID-19 показали отсутствие заболевания у президента Украины и его детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский перешёл на особый режим работы в связи с тем, что у его жены обнаружили COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения коронавирусом жены