Ташкент, , 10:12 — REGNUM Программу по ремонту и обновлению лифтового оборудования многоквартирных домов на 2021−2027 годы приняло правительство Узбекистана, сообщает 16 июня издание Norma.uz.

За семь лет власти Узбекистана намерены заменить 3478 и отремонтировать 84 лифта. Соблюдать выполнение утвержденного плана поручено министерству жилищно-коммунального обслуживания.

Кроме того, министерству поручено внедрить современную систему обслуживания лифтов, а также разработать и внедрить современную электронную программу регистрации технических и аварийных положений лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на февраль 2020 года в 1564 многоквартирных домах Узбекистана действовал 5001 лифт, в том числе 3343 с отработавшим сроком службы.

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