Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обследовали на наличие коронавируса 20 тыс. 284 человека. Об этом сообщает 16 июня городской оперативный штаб.

Это почти на семь тысяч тестов больше, чем было сделано днем ранее, но ниже максимального суточного показателя, который город демонстрировал за время пандемии.

Под медицинским наблюдением сейчас в Петербурге остаются 3024 человека, из них 29 — в обсерваторе, 805 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса обратилось 1 тыс. 310 человек, еще 348 обращений поступило в экстренную службу. В скорую помощь перенаправили 155 обращений, в полицию — 27.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 20 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 635 человек. Выздоровели 9739 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге от COVID-19 вылечили 103-летнюю женщину

Читайте развитие сюжета: Петербург обогнал Москву по суточной смертности от COVID-19