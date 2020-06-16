Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки на территории Индии было выявлено 10 667 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщает телеканал NDTV.

Также уточняется, что в результате этого общее число зараженных в стране достигло 343 091.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 умерли 380 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 9 900.

При этом отмечается, что за истекшие 24 часа в стране свыше 10 тысяч человек вылечились от COVID-19 и их общее число теперь возросло до более 180 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество выявленных случаев заражения новым коронавирусной инфекцией превысило 8 млн по всему миру.