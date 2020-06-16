Челябинск, , 10:06 — REGNUM В Челябинске запланированные на 2020 год спортивные игры стран БРИКС не состоятся. Такая инициатива уже отправлена властями региона в Минспорта России, сообщает пресс-служба губернатора области.

Ранее игры должны были пройти 20−28 июня. Затем их перенесли на 12−20 сентября. Челябинская область готова к их проведению. Однако прибытие делегаций из других государств пока невозможен по причине распространения коронавируса. Это и стало причиной такого решения.

Всего игры должны были объединить 586 спортсменов, представляющих пять стран. Также на них собирались 117 международных судей и 70 делегатов и приглашённых гостей.

Как сообщало РЕ, летом 2019 года из Челябинска в Петербург перенесли саммиты ШОС и БРИКС. А затем из-за коронавируса их и вовсе отменили.