Орел, , 10:05 — REGNUM Календарь открытия предприятий Орловской области, работа которых была приостановлены из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, поручил подготовить губернатор Андрей Клычков к 17 июня. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе правительства региона.

«В среду мы опубликуем календарь открытия или снятия ограничений по деятельности тех сфер, которые на сегодняшний день приостановлены», — пояснил губернатор ранее в прямом эфире в социальных сетях Андрей Клычков.

Как уточняется, готовыми к началу реализации плана снятия ограничений должны быть торговые центры, кафе и рестораны, фитнес-центры, бани и сауны, библиотеки, музеи. При этом, отдельно подчеркнули в пресс-службе, в июле в Орловской области также будут действовать ограничения на проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орле из-за пандемии приняли решение отказаться от проведения парада Победы 24 июня.