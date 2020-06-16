Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Реставраторы оценили причиненный вандалами урон одной из скульптурных групп «Укротителей коней» на Аничковом мосту. У одного из коней разошлись по авторскому шву сборки поводья. Об этом 16 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

Вандалы повредили поводья конья одной из скульптур на Аничковом мосту Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала проверку и поиск злоумышленников, которые повредили одну из скульптур на Аничковом мосту. После того как стало известно о произошедшем, на место выехали реставраторы Государственного музея городской скульптуры, которые провели осмотр «Укротителей коней» на Аничковом мосту.

«На одной из скульптур поводья разошлись по авторскому шву сборки. При последней промывке, в первых числах июня 2020 года, незначительное расхождение поводьев уже было зафиксировано, — отметили в пресс-службе музея. — Было составлено реставрационное задание и запланирована реставрация. После же ночного акта вандализма повреждение сильно усугубилось, части поводьев еще больше разошлись».

Как подчеркнули в музее, скульптурные группы на Аничковом мосту и грифоны на Банковском мосту чаще всего становятся жертвами вандалов. Реставраторы музея более пяти раз за сезон выезжают для устранения актов вандализма на этих скульптурах.

В этом году исполняется 215 лет со дня рождения автора скульптурной группы «Укротители коней» Петра Клодта.

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