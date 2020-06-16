Тбилиси, , 10:06 — REGNUM В Грузии в течение последних суток не выявлено случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это следует их данных, опубликованных 16 июня на правительственном сайте Stopcov.ge.

В официальной статистике обновили данные по числу тех, кто победил коронавирус. За сутки их стало больше на 20 человек, а общее число достигло 724. Информация о количестве выявленных зараженных за последние 24 часа осталась без изменения — 879.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 14 пациентов. На карантине находятся 2710 человек, госпитализированы — 267.

Стоит отметить, что в течение нескольких последних дней в Грузии наблюдался рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. 15 июня сообщили о 15 новых случаях, чтобы самым большим показателем для июня.

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