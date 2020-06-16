Ижевск, , 10:02 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июня с момента начала наблюдения проведено 100 315 исследований на коронавирусную инфекцию. Обследование прошли 92 598 жителей региона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В течение последних суток было проведено 2006 исследований биоматериала в отношении 1920 жителей республики.

Максимальное число исследований на коронавирус в Удмуртии за сутки было проведено по данным на утро 11 июня — было исследовано 2515 проб от 2417 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 16 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1153 случая заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели в республике 604 человека, за последние сутки выписаны 66 жителей региона, таким образом, доля выздоровевших среди общего количества носителей коронавируса в Удмуртии составляет 52,4%. 22 человека скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний.

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