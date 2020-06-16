Найроби, , 10:05 — REGNUM В Кении отменили вызвавшее общественное недовольство правило, в соответствии с которым скончавшихся от COVID-19 было необходимо захоронить строго в течение 48 часов после смерти. Об этом передает местный телеканал К24 со ссылкой на заявление генерального директора министерства здравоохранения Кении.

Как отмечают журналисты, данная мера вызвала недовольство населения, поскольку многие семьи были вынуждены провести похороны ночью, чтобы уложиться в крайний срок.

Патрик Амот, генеральный директор министерства, сказал, что нет никакой необходимости в срочных похоронах, если с мертвыми телами обращались должным образом.

«Если вы посмотрите на передачу коронавируса в сравнении с другими инфекциями, существует очень мало шансов заразиться от тела, если с ним правильно обращаться», — сказал он.

С самого начала пандемии местные власти обеспечивали соблюдение этого правила независимо от причины смерти, отмечают репортеры.

Последний инцидент произошел на прошлой неделе в прибрежном городе Кисуму, где фанаты местного музыканта столкнулись с полицией, протестуя против его поспешного захоронения. Правительство Кении обвинили в избирательном применении данных правил после того, как огромное число скорбящих, включая должностных лиц министерства здравоохранения, посетили похороны в Ньери, в центральной Кении, игнорируя рекомендации для предотвращения массового скопления людей на похоронах.