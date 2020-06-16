Джакарта, , 09:57 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 1483 стихийных бедствия, произошедших в стране с 1 января по 15 июня 2020 года, сообщает Antara.

Известно, что с января по июнь в результате стихийных бедствий в Индонезии пострадали 2,2 миллиона человек, 195 человек погибли, 11 человек пропали без вести и 272 человека получили ранения.

По данным агентства, за этот период в стране произошло 584 наводнения и три извержения вулканов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, до конца мая 2020 года в стране произошло 1382 стихийных бедствия.

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