Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM В Свердловской области уделят особое внимание мерам безопасности и профилактике COVID-19 во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Так, на входе в участок у граждан будут измерять температуру, им обязательно продезинфицируют руки и обувь. Голосующим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручи.

Потоки людей будут разведены, проверять персональные данные у граждан и передавать им бюллетень будут бесконтактно.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года выбран основным днём для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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