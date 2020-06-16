Челябинск, , 09:55 — REGNUM Полицейские Челябинской области призывают граждан не ездить в историко-культурный заповедник «Аркаим». Он закрыт, а на въездах в него будут дежурить сотрудники полиции, которые не пропустят желающих туда попасть, сообщает пресс-служба областного УМВД.

С 19 по 22 июня за соблюдением коронавирусного режима на территории заповедника будут круглые сутки следить сотрудники отделов МВД по Кизильскому и Брединскому районам. Сотрудники ДПС и других подразделений обеспечат недопуск граждан в заповедник.

«Южноуральцев просят остаться дома, проявив заботу о себе и здоровье близких», — говорится в сообщении.

Администрация учреждения также сообщает на его сайте, что 21 и 22 июня «Аркаим» работать не будет. Для проживания его откроют с 1 июля. Отметим, Аркаим — это укреплённое поселение периода средней бронзы. Он был открыт в 1987 году.