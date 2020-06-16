Магадан, Магаданская область, , 09:58 — REGNUM Власти Магаданской области не теряют надежд на проведение парада Победы 24 июня.

Мэр города Магадана Юрий Гришан рассказал о подготовке к параду.

«Подготовка к параду идёт, а проведут его или нет — это вопрос снятия ограничительных мероприятий исключительно в полномочиях губернатора Магаданской области. Проходят репетиции в воинских частях, где военнослужащие стройными рядами, в коробочках отрабатывают строевой шаг. Я за то, чтобы в Магадане парад Победы был», — цитирует Юрия Гришана «Магаданская правда».

Мэр сказал, что в Магадане стабильная ситуация с коронавирусом, основной прирост заражённых дают строители «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Как сообщало ИА REGNUM, руководители некоторых регионов страны заявляют, что на фоне эпидемии коронавируса не смогут провести парады Победы или праздничные шествия.