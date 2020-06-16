Москва, 16 июня 2020, 09:54 — REGNUM Строители завершают обустройство навесов на платформах МЦД-1 «Долгопрудная». Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«Строители завершают устройство навесов на платформах остановочного пункта «Долгопрудная» первого Московского центрального диаметра», — сказал глава департамента Рафик Загрутдинов.
Также ведётся монтаж инженерных систем и сходов на платформы.
Во время реконструкции вместо старых железнодорожных путей построили новые, а также возвели вместо береговых платформ две островные.