Чита, , 09:52 — REGNUM Жители Забайкальского края могут совершенно спокойно, не опасаясь заражения коронавирусом, прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Такое мнение высказала сегодня, 16 июня, председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«Перед голосованием работники избирательной комиссии могут попросить граждан ненадолго снять маску для проверки личности. Отдавать паспорт в чужие руки не понадобится. Достаточно показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы.

На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут. Кабинки поставят на безопасном расстоянии и отвернут к стене, так как уберут на них шторки. Избирательные ящики перед вскрытием продезинфицируют. Те люди, которые будут работать на избирательном участке пройдут тестирование на наличие корона вируса», — пояснила Наталья Дроботушенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Позже голосование пришлось перенести на 1 июля из-за эпидемии коронавируса.

По состоянию на 16 июня в Иркутской области общее число носителей коронавируса составляет уже 4747 человек, причём 179 добавились только за последние сутки.

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