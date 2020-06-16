Веллингтон, , 09:48 — REGNUM За истекшие сутки на территории Новой Зеландии в первый раз за последние 24 дня были выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщает новозеландский минздрав.

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране было выявлено два новых случая заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 1 506.

Также уточняется, что оба новых случая являются ввозными и что они были выявлены у двух приезжих из Великобритании, которые прибыли в страну на похороны близкого человека.

При этом, по правилам въезда в страну, оба приехавших находились на карантине и не контактировали с родственниками, друзьями и знакомыми, а после положительных результатов тестов на коронавирус — были переведены в специальные карантинные центры, из которых они до полного выздоровления не смогут выйти.

Кроме этого, в новозеландском минздраве отметили, что в стране с 25 мая не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

При этом число умерших от COVID-19 в Новой Зеландии по-прежнему составляет 22 пациента при 1 428 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 16 июня на Украине зафиксированы 32476 случаев заражения коронавирусом.