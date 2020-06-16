Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который днем 15 июня явился в офис частной фирмы с обрезом охотничьего ружья. Таким образом он собирался понудить должника к возвращению долга.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел у офиса компании по улице Кронштадтской в Кировском районе Петербурга.

В офис зашел мужчина с обрезом, на место прибыли представители правоохранительных органов, которые обезоружили 52-летнего мужчину и передали его сотрудникам уголовного розыска.

По словам задержанного, один из менеджеров фирмы в течение долгого времени не возвращал ему одолженные денежные средства, что стало мотивом вооруженного визита в офис.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». После экспертизы обреза мужчине, вероятно, будет также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, громкий резонанс в Петербурге получила другая похожая история. Мужчина был клиентом брокерской фирмы, куда он вложил свои деньги для увеличения дохода. Однако в конце концов мужчина лишился вложенных средств.

30 июля 2019 года клиент приехал в офис, вооружившись топором, и напал на сотрудников фирмы, нанеся удары троим мужчинам.

Читайте ранее в этом сюжете: По стопам Раскольникова: петербуржец с топором напал на финансистов

В январе 2020 года суд признал, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении. Подсудимый был освобожден по отбытии в зале суда.