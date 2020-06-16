Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом превысило 8 млн по всему миру, об этом свидетельствуют обновлённые 16 июня данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На текущий момент в мире зарегистрирован 8 034 461 случай инфицирования, при этом скончался 436 901 инфицированный, выздоровели 3 872 963 человека.

Больше всего случаев заражения произошло в США — 2 144 026. В этой стране скончались 116 127 человек, выздоровели 576 334 пациента. На втором месте находится Бразилия, где было выявлен 888 271 носитель коронавируса, скончались 43 959 человек, выздоровели 477 709.

Россия по числу подтвердившихся случаев коронавируса занимает третье место. По данным российского оперативного штаба на 15 июня, в стране было выявлено 537 210 носителей вируса, из них скончался 7091 человек, выздоровели 284 539 пациентов.