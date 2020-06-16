Иркутск, , 09:31 — REGNUM В Иркутской области решили не проводить парад Победы 24 июня. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, такое решение принято в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

«Традиционный парад проводить и не планировалось. Были намечены торжественные мероприятия у Вечного огня в Иркутске, в которых должно было принять участие небольшое количество гостей. Однако из-за эпидемической ситуации было принято решение от этой идеи отказаться», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время власти Приангарья согласовывают сроки переноса парада с военными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 июня общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 4747 человек, причём 179 добавились только за последние сутки.

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