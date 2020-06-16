Москва, , 09:20 — REGNUM Уже 60 компаний подтвердили участие в акции «Миллион призов», которую проведут в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом 16 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

По условиям акции участникам голосования по поправкам к Конституции будут выдавать сертификаты с баллами, которые можно потратить в торговых точках.

«Всего предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырёх тысяч баллов», — говорится в информации.

Уточняется, что один балл будет равен одному рублю. Сертификаты будут выдаваться с 25 июня по 1 июля. Москвичи, принявшие участие в голосовании, получат уникальный цифровой номер, который нужно отправить по смс на номер 7377 для регистрации в акции.

Среди партнёров программы — «Мираторг», «Комус», Glenfield, «Шоколадница», «Муму» и «Грабли».