Тула, , 09:17 — REGNUM Действие большинства ограничительных мер в Тульской области продлено до 30 июня, изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 15 июня губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

«Действие введенных ранее ограничительных мер продлевается по 30 июня», — говорится в сообщении.

Однако с 16 июня в регионе снимается запрет на проведение спортивных соревнований — речь пока идёт только о профессиональных командах. Также для посещения решено открыть зоны отдыха и пляжи. Смогут работать строительные магазины. Также разрешено проводить подготовку к военному параду, который пройдет 24 июня.