Красноярск, , 09:17 — REGNUM Красноярский родильный дом № 2 из-за коронавирусной инфекции у пациентки временно приостановил прием рожениц. Об этом июня сообщает региональный портал Newslab.ru.

У одной из пациенток родильного дома, который расположен на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 170, после обнаружения симптомов инфекции подтвердился анализ на коронавирус. Пациентка и контактировавшие с ней лица переведены в роддом № 1, который специализируется на роженицах с COVID-19. Прием пациентов в роддоме № 2 временно приостановлен.

В настоящее время в роддоме находятся 47 женщин — беременных и родильниц, а также 33 новорожденных. Ни у кого из них нет симптомов заболевания. После того как они будут выписаны, в медучреждении проведут полную дезинфекцию, после чего приём рожениц будет возобновлён.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии достигло 6655.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки выявлен 161 носитель коронавируса