Каракас, , 09:15 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Венесуэлы подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 84 и стало составлять 3 062. Об этом 16 июня рассказала на брифинге вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

«За последние 24 часа мы выявили 20 случаев локальной передачи инфекции и 64 случая, завезённых из других стран», — заявила она.

Также сообщается, что за этот же период один пациент в стране скончался от COVID-19 и теперь общее число летальных исходов достигло 26.

Кроме этого, известно, что свыше 800 человек в Венесуэле на данный момент вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 скончались 439 пациентов.