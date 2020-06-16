Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Правоохранительные органы будут пресекать несанкционированные акции экоактивистов, заявил замглавы экологического совета при мэре Екатеринбурга Вадим Аверьянов.

Как передает интернет-газета Znak, эколог выступил перед горожанами, протестующими против реконструкции парка XXII Партсъезда.

«Сегодня не 2019 год и не май месяц. За несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности», — сказал Аверьянов, намекая на протесты против храма Святой Екатерины в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня представители общественности встретятся с мэрией Екатеринбурга по вопросу реконструкции парка.

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