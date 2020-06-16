Воронеж, 16 июня 2020, 09:09 — REGNUM 201 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за последние сутки в Воронежской области, сообщил 16 июня региональный оперативный штаб.
«Во вторник, 16 июня, официально подтверждено заражение 201 человека в регионе», — сообщили в оперштабе.
Таким образом, всего в Воронежской области с 19 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 861 человека. Выздоровели и выписаны 2 тыс. 016 пациентов, ещё22 человека скончались.
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