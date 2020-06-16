Омск, , 09:08 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявили 97 новых носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии достигло 2437.

Большинство новых случаев выявлены в Омске и Омском районе — 80 и четыре соответственно. Диагноз подтвердился также у жителей семи районов области.

К настоящему моменту излечились от COVID-19 1180 человек, из них 54 за последние сутки. 24 пациента умерли.

«1773 человека находятся под домашним наблюдением врачей. 30 646 человек сняты с карантинного учета», — добавили в оперштабе.

Напомним, на территории региона с 15 июня перестаёт действовать режим ответственного поведения. Как сообщало ИА REGNUM, это не отменяет действия масочного режима и других предписаний Роспотребнадзора.

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