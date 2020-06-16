Якутск, , 09:24 — REGNUM На обучение осуждённых разным профессиям УФСИН Якутии в 2020 году запланировал потратить около трёх млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Обучат осуждённых, в том числе состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, за счёт госбюджета в профессиональных училищах на водителя автомобиля, машиниста котельной, машиниста насосных установок, маляра, оператора газовой котельной, повара, стекольщика, электросварщика ручной сварки, штукатура и другим востребованным рабочим специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургутском центре трудовой адаптации осужденные исправительной колонии №11 стали делать модульные вагончики для нефтяников.