Париж, , 09:06 — REGNUM Согласно опросу Elabe, 47% респондентов во Франции, которые слушали выступление президента Эммануэля Макрона, сочли его речь убедительной, передает BFM TV.

И наоборот, 53% респондентов назвали речь главы государства «неубедительной».

По данным исследования, 46% опрошенных считают, что Эммануэль Макрон был в курсе сложившийся ситуации, и эта цифра подскочила на 9% по сравнению с последним опросом, который был проведен 19 и 20 мая 2020 года.

Кроме того, возможность передвижения между европейскими странами объединяет 27% недовольных жителей Франции, в то время как идея «полного открытия детских садов, школ и колледжей на обязательной основе» и возможность путешествовать в страны за пределами Европы с 1 июля «плохо воспринимаются 24 и 30% респондентов».

Известно, что 87% опрошенных граждан Франции обеспокоены экономической ситуацией в стране, а 83% заявили, что обеспокоены уровнем государственного долга.

Более того, 55% респондентов считают, что их финансовое положение может стать причиной для беспокойства, а 37% говорят, что они обеспокоены потерей работы.

Опрос Elabe проводился онлайн среди более тысячи человек, представляющих население Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции открыл дебаты о возможном переносе региональных выборов, запланированных на март 2021 года, на 2022 год.

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