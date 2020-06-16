Саратов, , 09:06 — REGNUM В Саратовской области 16 июня стало известно о выявленных 123 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4857 человек, выздоровели 2204 пациента, за последние сутки — 133 человека. С начала пандемии скончались 38 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 36 человек, в 87 случаях — заражение из неустановленных источников.

По-прежнему больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 55 человек, четверо детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 129,8 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,2 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове родильный дом №4 восьмой городской больницы закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у одной из пациенток.

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