Мехико, , 09:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 скончались 439 пациентов. Об этом 16 июня сообщил в ходе пресс-конференции замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль.

Таким образом, суммарное количество летальных исходов в стране на сегодняшний день составляет 17 580 случаев.

Кроме этого сообщается, что за этот же период в Мексике было выявлено 3 427 новых зараженных SARS-CoV-2.

«С 28 февраля наличие вызываемого коронавирусом заболевания было подтверждено у 150 264 человек», — также уточнил Уго Лопес-Гателль.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день превысило 113 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 40 новых активных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ещё шесть его носителей без симптомов.