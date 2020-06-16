Абуджа, , 09:06 — REGNUM Члены одного из главных профсоюзов врачей в Нигерии объявили забастовку в понедельник, 15 июня, из-за плохой оплаты труда и отсутствия средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Ассоциации врачей-резидентов.

По информации телерадиокомпании, эта ассоциация представляет около трети врачей Нигерии. В соответствии с заявлением, члены ассоциации прекратят предоставлять все услуги, включая неотложную помощь.

Глава ассоциации Алия Сокомба заявила, что правительство не отреагировало на требования врачей, в том числе на призыв к дополнительной оплате за повышенный риск, с которым они столкнулись во время пандемии.

В Нигерии зарегистрировано более 15 000 случаев заражения коронавирусом и более 400 случаев с летальным исходом.