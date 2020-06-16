Ульяновск, , 08:53 — REGNUM В Ульяновской области территориальные избиркомы получили средства индивидуальной защиты, которые будут использоваться для подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает региональный Центризбирком.

Отмечается, что в участковые избирательные комиссии направлены маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки, антисептические жидкости и защитные экраны.

«Участок для голосования — одно из самых безопасных мест, где может находиться человек. Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все его участники: голосующие граждане, организаторы, сотрудники полиции, наблюдатели, представители СМИ», — заявил глава ЦИК Ульяновской области Юрий Андриенко.

Сегодня, 16 июня, участковые избирательные комиссии начинают приём заявлений от граждан, желающих проголосовать по месту нахождения.

Напомним, в Ульяновской области в предварительный список кандидатов на получение статуса общественного наблюдателя вошли 4,7 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля. Процесс голосования будет организован в течение недели (с 25 июня по 1 июля), чтобы соблюсти ограничительные меры в период пандемии и не допустить массового скопления людей на участках.

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