Новосибирск, , 08:45 — REGNUM В Новосибирске накануне, 15 июня, на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и новосибирской милиции Евгений Владимирович Щербак.

«В истории органов внутренних дел этот человек, безусловно, останется одной из самых ярких и знаковых личностей, — отметили в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области. — Ещё при жизни о нём говорили не иначе как о легенде. Пройдя фронты Великой Отечественной, почти 30 лет он отдал службе в советской милиции, пройдя нелегкий путь от оперативника уголовного розыска до начальника Центрального РУВД Новосибирска. «Железный Щербак» — так часто называли его сослуживцы, имея в виду не только личностные качества, но и физическую форму офицера».

В 2015 году ИА REGNUM делало интервью с Евгением Владимировичем. Тогда корреспонденту ИА REGNUM пришлось очень постараться, чтобы застать активного ветерана дома.

«Хочу сказать всем — любите людей, это самая главная задача человека. Если ты будешь людей любить, то и они тебе дадут такую же любовь взаимную. У меня такая установка — с кем бы ни общался, ты, прежде всего, должен видеть, что это человек, какой бы он ни был. Надо уметь видеть в другом человека», — такой наказ дал он в 2015 году.

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