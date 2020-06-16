Москва, , 08:44 — REGNUM С 16 июня в Московском зоопарке открывается центр воспроизводства редких животных. Об этом сообщается на странице парка в Instagram.

«С радостью сообщаем вам, что 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных», — говорится в информации.

Билеты для посещения центра продаются в кассе зоопарка. Предполагается посещение по сеансам группами до 20 человек.

https://www.instagram.com/p/CBdAdX7g70h/

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июня в Москве открываются зоопарки, музеи, библиотеки, возобновляют работу различные агентства, службы проката, а также примут посетителей летние веранды кафе и ресторанов.