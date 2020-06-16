Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Медики оценивают состояние здоровья министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова как средней степени тяжести. Об этом 16 июня заявил официальный представитель минздрава Диас Ахметшарип.

По его словам, у министра диагностировали пневмонию. Биртанов проходит лечение в соответствии с клиническим протоколом. «Он хорошо переносит противовирусную терапию», — добавил Ахметшарип. Вместе с тем министр продолжает руководить работой штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус у министра здравоохранения Казахстана выявили после поездки в Джамбульскую область. Все члены правительства, контактировавшие с Биртановым, включая премьер-министра Аскара Мамина, отправились на самоизоляцию.

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