село Краснополье, , 08:42 — REGNUM В селе Краснополье Переволоцкого района Оренбургской области конфликт между соседями вылился в поджог автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве отметили, что по факту поджога автомобиля «Рено-Логан» возбуждено уголовно дело. В совершении преступления сознался 37-летний местный житель.

По словам мужчины, после ссоры с соседом он ночью облил соседскую машину бензином и поджег. Злоумышленник задержан и находится под подпиской о невыезде. Ему инкриминируют часть 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Оренбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы