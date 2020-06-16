Лос-Анджелес, США, , 08:36 — REGNUM Разработчики ПК-версии будущей приключенческой игры Kena Bridge of Spirits назвали её системные требования. Об этом 16 июня сообщил портал DSOGaming.

Для того, чтобы запустить игру, геймерам понадобится компьютер, оборудованный процессором AMD FX-6100 или Intel i3−3220, 8 гигабайтами оперативной памяти, и видеокартой AMD Radeon HD 7750 или NVIDIA GeForce GTX 650.

Для комфортной игры рекомендуется компьютер с процессором AMD Ryzen 7 1700 или Intel i7−6700K, 16 гигабайтами оперативной памяти, а также видеокартой AMD RX Vega 56 или Nvidia GTX 1070.

Стоит отметить, что разработчики не сообщили, о каких разрешении, настройках графики и частоте кадров идёт речь. Издание предположило, что имеются в виду разрешение 1080p, высокий уровень графики и 60 кадров в секунду.

Разработкой Kena Bridge of Spirits занимается независимая студия Ember Lab, офис которой расположен в Лос-Анджелесе (штат калифорния, США). Релиз игры на платформах ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5 запланирован на четвёртый квартал 2020 года.

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