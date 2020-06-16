Владивосток, , 08:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Приморского края подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за истекшие стуки на 88 и стало составлять 3065. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Приморье зафиксировано 88 новых случаев коронавируса за сутки, с нарастающим итогом 3065», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за прошедшие стуки в крае от COVID-19 вылечились 54 человека, и в результате этого их суммарное количество достигло 1774.

При этом сообщается, что за этот же временной промежуток от COVID-19 скончались девять пациентов, и теперь общее число летальных исходов в регионе выросло до 28 случаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у 30 сотрудников полиции в Пензенской области обнаружен коронавирус, восемь человек из этого числа уже выздоровели и вернулись в строй.