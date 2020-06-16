Пермь, , 08:35 — REGNUM В Чердыни Пермского края администрация по решению суда обязана привести в порядок жилой дом № 32 по ул. Юргановская. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба краевого суда.

На плачевное состояние недвижимости пожаловались врачи местной больницы, получившие в доме служебное жилье. Медики попросили у надзорного ведомства помощи в организации ремонта квартир из-за сырости, плесени на подоконниках и дверных проемах, шатающихся оконных рам, а также температурного режима, который не выдерживается.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края провела проверку. Оказалось, что материал оконных заполнений и рисунок переплета не соответствуют историческому, не организован водосток, конструкции водосточной системы утрачены. Кроме того, на западном фасаде имеются следы демонтажа пристройки, стерлась краска, есть трещины, прорастание мха и растительности.

Собственником недвижимости является муниципалитет. Дом не передавался на обслуживание в какую-либо управляющую организацию.

В адрес администрации вносилось представление, но чиновники его проигнорировали. Последовал иск. Судебная инстанция обязала администрацию провести ремонтно-реставрационные работы, в том числе реставрацию фасадов с устройством организованного водостока, восстановление предмета охраны — оконных рам в соответствии с разработанной и согласованной научно-проектной документацией.