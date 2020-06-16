Анадырь, , 08:42 — REGNUM На Чукотке участникам голосования по внесению поправок в Конституцию РФ выдадут санитарные наборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Для безопасности голосования в наборе будут одноразовая маска, перчатки и ручка. При этом до получения санитарного набора, пришедшим на участок обеспечат дезинфекцию.

Чтобы исключить очереди на избирательных участках, голосование продлится с 25 июня по 1 июля. В этот период УИК будут работать с 08:00 до 20:00. В том числе будет организовано бесконтактное голосование на дому и на открытом воздухе — на площадках, расположенных на придомовых территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, все участники голосования по внесению изменений в Конституцию РФ и члены избиркомов Якутии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты от коронавируса.