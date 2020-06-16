Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Представитель парламентской фракции «Независимые депутаты» Эка Беселия 15 июня на пресс-конференции объявила, что внесет в парламент Грузии законопроект, предусматривающий амнистию заключенных, которых посадили за употребление наркотиков. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Как сказала депутат, она не видит, чтобы в парламенте работали над этим законопроектом, хотя, по ее мнению, законодательство в стране отстает от решений Конституционного суда Грузии.

Беселия считает, что в Грузии обещанная реформа по смягчению наркополитики запаздывает, поэтому законодательство в стране не соответствует решению Конституционного суда о разделении наказания за реализацию и употребление наркотиков. Депутат отметила, что, несмотря на разделение статьи за наркопреступления на реализацию и употребление наркотиков, дела, по которым суд вынес решение ранее, не пересматриваются.

«На этой неделе мы инициируем законопроект об амнистии, чтобы освободить от несправедливого отбывания наказания тех, кто до сих пор отбывает наказание и тщетно ждет справедливого пересмотра действующего несправедливого законодательства», —сказала член фракции «Независимых депутатов».

Напомним, в 2018 году Конституционный суд Грузии признал противоречащим Конституции уголовное наказание и административное наказание за употребление наркотиков, которые называют «легкими». 4 июня 2020 года в Конституционном суде приняли решение, что также неправильным является наказание за хранение наркотиков тех, у кого их находили в малом количестве, которого не хватает на дозу.