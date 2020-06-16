Чита, , 08:31 — REGNUM Жители Забайкалья, которые в день голосования по поправкам в Конституции РФ будут находиться не по месту жительства, всё равно смогут проголосовать. Как сообщает сегодня, 16 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, для этого необходимо до 21 июня включительно обратиться в Центр «Мои Документы» Забайкальского края.

«Но только по предварительной записи. Услуга не предоставляется в мобильных офисах и центрах оказания услуг для бизнеса», — пояснил директор МФЦ «Мои Документы» Юрий Шепеленко. По словам, заявление через МФЦ в территориальную избирательную комиссию может быть подано только один раз, поэтому к выбору участка необходимо отнестись с особым вниманием.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Из-за эпидемии коронавируса голосование пришлось перенести на 1 июля 2020 г.