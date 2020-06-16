Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев отправился на самоизоляцию, сообщили 16 июня в пресс-службе министерства.

Причиной изоляции министра послужил его контакт с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, который заразился коронавирусом. Вместе с тем тест Мирзагалиева на коронавирус оказался отрицательным.

Отмечается, что министр экологии планирует сдать тест в конце недели. До этого госслужащий продолжит работу в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня делегация правительства Казахстана посетила с рабочим визитом Джамбульскую область. После поездки у министра здравоохранения республики выявили коронавирус.

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