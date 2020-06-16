Москва, , 08:30 — REGNUM Температура воздуха в Москве 16 июня поднимется выше многолетней нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается преобладание относительно солнечной, сухой и очень тёплой для июня погоды при температурном фоне на пять градусов выше многолетней нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Воздух в Москве прогреется до 28 градусов, в Подмосковье — до 29 градусов. Скорость южного ветра не превысит 7 м/с.

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