Берлин, , 08:32 — REGNUM За минувшие сутки в Германии было выявлено 378 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По данным института, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 186 839.

Помимо этого, сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 9 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 8 800. При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране выросло до более 173 тысяч.

Также указывается, что в наибольшей степени о коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (47 690 зараженных), Северная Вестфалия (39 415) и Баден-Вюртемберг (35 150).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что выявленный недавно на одном из рынков Пекина коронавирус, вероятно, является более заразным, чем обнаруженный в Ухане в декабре 2019 года.